Объявлен кастинг на первое телевизионное TikTok-шоу талантов

Первое телевизионное TikTok-шоу талантов в России запускают телеканал «Пятница!» и платформа для коротких видеороликов TikTok. Победитель получит приз — один миллион рублей, сообщила пресс-служба канала.

Кастинг на шоу уже начался и продлится по 28 февраля 2021 года. Принять участие может каждый пользователь TikTok. Для этого нужно записать короткое виде, продемонстрировав свой талант. Это могут быть танцы, пение, стендап, рисование, чтение стихов — все, что можно показать в формате короткого видеоролика.

Чтобы принять участие в кастинге, нужно опубликовать ролик в TikTok с хештегом кастинга #тиктокталант и отметить аккаунт телеканала — @fridaytv.

Из всех участников шоу на главную сцену попадут 16 человек, которые будут бороться за главный приз —миллион рублей. Отборочные этапы и финал шоу покажут в эфире телеканала «Пятница». Решать, кто станет победителем, будут зрители шоу через голосование в TikTok.