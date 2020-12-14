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Южнокорейский бойбенд BTS составил конкуренцию Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

ВКонтакте представила список самых обсуждаемых персон и тем года. Персоной года стал президент России Владимир Путин.

Владимира Путина в социальной сети упомянули 18,6 миллиона раз. Президент занимает первое место в этом рейтинге уже несколько лет подряд.

На втором месте по упоминаниям — южнокорейский бойбенд BTS (8,6 миллиона упоминаний). У последующих персон число упоминаний значительно ниже. Например, Моргенштерна во ВК упомянули 3,2 миллиона раз, рэпер на третьей строчке.

Также в число персон 2020 вошли в порядке убывания следующие люди — Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Хабиб Нурмагомедов, Алексей Навальный, Лионель Месси, Ольга Бузова, Сергей Собянин.

Что касается самых обсуждаемых тем, здесь лидер оказался очевиден. В 2020-м чаще всего поднималась тема пандемии COVID-19. Пользователи и сообщества обсуждали не только коронавирус, но и необходимость самоизоляции, а также соблюдения мер предосторожности.

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Топ комментариев

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

domanl

Тысяча способов устранить куда проще.

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

Alexander222

подняли пенсионный возраст, увеличили налоги НДС, акцизы, ЖКХ и т.д. и это всё из твоего кармана...