Южнокорейский бойбенд BTS составил конкуренцию Путину

ВКонтакте представила список самых обсуждаемых персон и тем года. Персоной года стал президент России Владимир Путин.

Владимира Путина в социальной сети упомянули 18,6 миллиона раз. Президент занимает первое место в этом рейтинге уже несколько лет подряд.

На втором месте по упоминаниям — южнокорейский бойбенд BTS (8,6 миллиона упоминаний). У последующих персон число упоминаний значительно ниже. Например, Моргенштерна во ВК упомянули 3,2 миллиона раз, рэпер на третьей строчке.

Также в число персон 2020 вошли в порядке убывания следующие люди — Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Хабиб Нурмагомедов, Алексей Навальный, Лионель Месси, Ольга Бузова, Сергей Собянин.

Что касается самых обсуждаемых тем, здесь лидер оказался очевиден. В 2020-м чаще всего поднималась тема пандемии COVID-19. Пользователи и сообщества обсуждали не только коронавирус, но и необходимость самоизоляции, а также соблюдения мер предосторожности.