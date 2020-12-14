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Великобритания анонсировала истребитель шестого поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Королевские военно-воздушные силы Великобритании продемонстрировали изображения будущего истребителя шестого поколения. Над созданием перспективной машины работает сразу множество подрядчиков, объединенных в команду Tempest.

В частности, среди основных участников секретной программы — компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA. Всего в списке подрядчиков более 600 организаций, включая исследовательские центры.

Работы в рамках проекта Tempest стартовали в 2018 году. Предполагается, что истребитель примут на вооружение в 2035 году. Стоимость разработки оценивается в 2,5 миллиарда долларов, головным разработчиком выступает британская компания BAE Systems.

Новейший истребитель должен заменить самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon. По неподтвержденным данным, боевая машина получит гиперзвуковое оружие, а также будет отличаться высокой степенью цифровизации и автономности.

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Топ комментариев

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

domanl

Тысяча способов устранить куда проще.

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

Alexander222

подняли пенсионный возраст, увеличили налоги НДС, акцизы, ЖКХ и т.д. и это всё из твоего кармана...