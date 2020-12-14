Великобритания анонсировала истребитель шестого поколения

Королевские военно-воздушные силы Великобритании продемонстрировали изображения будущего истребителя шестого поколения. Над созданием перспективной машины работает сразу множество подрядчиков, объединенных в команду Tempest.

В частности, среди основных участников секретной программы — компании BAE Systems, Rolls Royce, Leonardo и MBDA. Всего в списке подрядчиков более 600 организаций, включая исследовательские центры.

Работы в рамках проекта Tempest стартовали в 2018 году. Предполагается, что истребитель примут на вооружение в 2035 году. Стоимость разработки оценивается в 2,5 миллиарда долларов, головным разработчиком выступает британская компания BAE Systems.

Today, more than 70 key Industry and Government representatives from across Northern Ireland have engaged with @TeamTempestUK on opportunities to help develop the UK’s next generation of combat air technologies #TeamTempestUK @ADSgroupUK pic.twitter.com/P3NcuKWeaQ — Team Tempest (@TeamTempestUK) December 3, 2020

Новейший истребитель должен заменить самолет четвертого поколения Eurofighter Typhoon. По неподтвержденным данным, боевая машина получит гиперзвуковое оружие, а также будет отличаться высокой степенью цифровизации и автономности.