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Дед Мороз похвастался неуязвимостью перед коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Дед Мороз заявил, что не может заразиться или заразить кого-то коронавирусом, однако в кармане шубы всегда носит маску и перчатки.

«Во-первых, друзья мои, я должен вам признаться, что заразиться я не могу. Ну вот получается, что не могу я заразиться никаким вирусом, никакой болезнью и заразить других не могу. Но маска всегда со мной в кармане шубы», — цитирует Деда Мороза РИА Новости.

Он также отметил, что соблюдает принятые правила и нормы, несмотря на неуязвимость к вирусу. В частности, Дед Мороз всегда использует маску и перчатки при общении с детьми в различных учреждениях.

«Почему я так делаю? Очень важно, чтобы все соблюдали принятые правила. И я поборник этих правил, то есть я стараюсь эти правила поддерживать. Если я не буду это соблюдать, то как же я объясню детям, почему нужно носить маску?», — уточнил он.

Штаб-квартира Деда Мороза находится в городе Великий Устюг. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, которые ходят на экскурсии и встречаются с известными сказочными персонажами.

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Alexander222

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Alexander222

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domanl

Тысяча способов устранить куда проще.

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

Alexander222

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