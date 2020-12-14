Лидер государства впервые умер от COVID-19

Первый случай смерти от коронавируса среди лидеров государств зафиксирован в мире. Жертвой COVID-19 стал премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини.

Коронавирус у 52-летнего политика выявили еще в середине ноября, однако тогда официальные СМИ заявили, что государственный лидер чувствует себя хорошо, пишет Daily Mail. Однако в начале декабря состояние премьер-министра резко ухудшилось.

Дламини доставили в больницу в соседней ЮАР, где политик находился около двух недель, после чего скончался. Он занимал пост главы правительства с октября 2018 года. Король Эсватини Мсвати III выразил свои соболезнования по поводу кончины премьер-министра.

Ранее коронавирус выявляли у президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Бразилии Жаира Болсонару. Кроме того, COVID-19 переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер РФ Михаил Мишустин.