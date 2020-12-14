Кремль отказался обсуждать введение жесткого карантина

Кремль не рассматривает введение жесткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Некоторые западные страны вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса. Однако в России система здравоохранения способна выдержать давление, связанное с распространением новой инфекции, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее новые карантинные меры согласовали канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель. В 16 декабря по 10 января в стране будет установлен самый жесткий локдаун за всю историю. Закроется все, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Канцлер Австрии Себастьян Курц также объявил о дополнительных карантинных мерах на Рождество и Новый год. Федеральные земли получили возможность вводить масочный режим на открытом воздухе, ношение масок станет обязательным на рабочих местах.