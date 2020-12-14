Масштабный сбой произошел в работе сервисов Google

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к Gmail, Google Drive, Google Play, YouTube и другим сервисам, следует из данных на сайте Downdetector.

По последним данным неполадки возникли у жителей России, Германии, Британии, Италии и других европейских стран.

Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы со входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще 5% возникли проблемы с получением сообщений на почту.

Около 49% пользователей YouTube сообщили о проблемах с сайтом ресурса, 45% рассказали о проблемах при просмотре видео, а еще четыре процента столкнулись с проблемой авторизации на сайте.

Google заявила, что в курсе сбоя и разбирается с ситуацией.