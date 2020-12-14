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Масштабный сбой произошел в работе сервисов Google

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к Gmail, Google Drive, Google Play, YouTube и другим сервисам, следует из данных на сайте Downdetector.

По последним данным неполадки возникли у жителей России, Германии, Британии, Италии и других европейских стран.

Около 76% пользователей почты от Google пожаловались на проблемы со входом в учетную запись, 17% заявили о технических неполадках с сайтом, у еще 5% возникли проблемы с получением сообщений на почту.

Около 49% пользователей YouTube сообщили о проблемах с сайтом ресурса, 45% рассказали о проблемах при просмотре видео, а еще четыре процента столкнулись с проблемой авторизации на сайте.

Google заявила, что в курсе сбоя и разбирается с ситуацией. 
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Топ комментариев

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

domanl

Тысяча способов устранить куда проще.

ifhbrjd

Разучились работать. А ледоруб на что?