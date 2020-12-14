Мэр Новокузнецка привился от коронавируса на камеру

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поставил прививку от коронавируса и пообещал рассказывать о своем состоянии.

«Чтобы придать уверенности моим коллегам, защитить себя и быть уверенным в этой сложной ситуации по коронавирусной инфекции, принял решение о вакцинации», — написал Кузнецов в социальных сетях.

Мэр привился вакциной «Спутник V», или «ГамКовидВак». Ему досталась одна из первой тысячи доз, поступивших в Кемеровскую область.

Кузнецов показал на видео весь процесс медицинской процедуры: измерение температуры, давления, опрос о состоянии здоровья. Так как вакцина двухкомпонентная, второй укол он получит через 21 день. Все это время градоначальник обещал докладывать о состоянии здоровья.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19, разработка Минздрава и центра имени Гамалеи. Препарат создан на основе аденовируса человека. С 10 декабря в России началась вакцинация для врачей, учителей и работников социальных служб.