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Новогодняя подписка появится в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Видеосервис Wink соберет к праздникам спецподписку «Новогодний трансформер». Она включает десятки тысяч фильмов и сериалов.

При подключении видеосервиса Wink в декабре и январе новые клиенты получат доступ к специальной подписке «Новогодний Трансформер». Она включает 40 тысяч фильмов и сериалов от ViP Play, Disney, more.tv и других. Первые 30 дней подписка предоставляется бесплатно, а после промо-периода клиенту подключается базовый тариф «Трансформер».

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Действующим подписчикам Wink в подарок на 30 дней предоставляется пакет «Новогодний» с тысячами фильмов и сериалов, а также дополнительными тематическими ТВ-каналами. Этого с лихвой хватит не только на новогодние каникулы, но и на все длинные зимние вечера.

Дополнительный бонус — скидка 15% на покупку и аренду фильмов и сериалов, которые не входят в подписку, в том числе на последние премьеры. Предложение действительно для подписчиков тарифных планов «Трансформер», «Максимум», «Премиум», «Для ценителей», «Оптимальный», «Продвинутый», «Максимальный», «КиноViP», «Твой премьерный» и «Для развлечений».

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