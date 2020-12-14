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Россия в шестой раз продлила санкции на ввоз еды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Правительство России продлило срок продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые эмбарго на ряд продовольственных товаров из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады было введено 6 августа 2014 года в ответ на санкции против России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Позднее в список стран вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и, в 2016 году, Украина.

Перечень продуктов время от времени пересматривается и расширяется. С 2015 года принято решение уничтожать санкционную продукцию, незаконно ввезенную на территорию России.

Новый запрет распространили отдельно на Великобританию, в связи с выходом последней из Евросоюза. На это же время продлено решение уничтожать ввозимую санкционную еду.

Торгово-промышленная палата Дюссельдорфа подсчитала, что санкции против России обходятся Европе в 21 миллиард евро ежегодно. Отдельно для Германии потери составляют 5,45 миллиарда евро ежегодно.

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Топ комментариев

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

domanl

Тысяча способов устранить куда проще.

ifhbrjd

Разучились работать. А ледоруб на что?