Россия в шестой раз продлила санкции на ввоз еды

Правительство России продлило срок продовольственного эмбарго до 31 декабря 2021 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Впервые эмбарго на ряд продовольственных товаров из США, Евросоюза, Австралии, Норвегии и Канады было введено 6 августа 2014 года в ответ на санкции против России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Позднее в список стран вошли Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и, в 2016 году, Украина.

Перечень продуктов время от времени пересматривается и расширяется. С 2015 года принято решение уничтожать санкционную продукцию, незаконно ввезенную на территорию России.

Новый запрет распространили отдельно на Великобританию, в связи с выходом последней из Евросоюза. На это же время продлено решение уничтожать ввозимую санкционную еду.

Торгово-промышленная палата Дюссельдорфа подсчитала, что санкции против России обходятся Европе в 21 миллиард евро ежегодно. Отдельно для Германии потери составляют 5,45 миллиарда евро ежегодно.