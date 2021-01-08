Новосибирск купит снегоуборочную технику на 50 млн рублей

Мэрия Новосибирска в 2021 году закупит на 50 миллионов рублей универсальную уборочную технику, которая сможет использоваться круглогодично, сообщает пресс-центр городской администрации.

«50 миллионов рублей в городском бюджете мы закладываем на покупку уборочных машин. На эти средства планируется закупить от 15 до 20 единиц универсальной техники, которая позволит работать в зимний и летний периоды», – сказал мэр Анатолий Локоть.

По словам главы Новосибирска, маневренные машины типа «Амкадор» 1400-1600 и МКСМ-800 будут использоваться прежде всего для уборки мостов и пешеходных зон.

Это будут машины комбинированного вида – для летнего и зимнего применения. На них можно устанавливать навесное оборудование (щетки, ковши или вилы) и использовать как для вывоза снега, так и для очистки дорог от пыли, грязи и мусора.