Метеорный поток Геминиды достигнет максимума в ночь на вторник, 15 декабря, его будет видно по всей России при ясной погоде, сообщил Московский планетарий.

«Прогнозируется до 120 метеоров в час. Луна в фазе новолуния не помешает наблюдать метеоры. Геминиды можно наблюдать всю ночь над южным горизонтом. При ясной погоде яркие метеоры будут видны на всей территории России», – говорится в сообщении.

Геминиды – метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» остальные метеорные потоки. Поток в созвездии Близнецов был открыт в конце XX века. Свое название Геминиды получили именно от названия созвездия Близнецов (Gemini), в котором находится радиант потока, то есть область вылета метеоров.

Продолжаться метеорный поток будет до четверга 17 декабря. Такое явление происходит в середине декабря каждый год.