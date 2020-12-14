Представлено первое официальное фото нового Lada Largus

Рестайлинговая Lada Largus получила Х-образное оформление передка в стиле Vesta, XRay и обновленной Granta, первое официальное изображение опубликовала пресс-служба АвтоВАЗа.

Фирменная «Икс»-графика Lada используется при создании новых или модернизированных моделей Lada, начиная с 2015 года.

«В случае с Lada Largus рисунок, образующий контуры латинской буквы "Икс", достаточно крупный и в сочетании увеличенными ячейками радиаторной решетки, новым капотом и фарами формируют солидный, более современный и выразительный облик автомобиля для работы и путешествий», — говорится в сообщении компании.

Модель пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков, по совокупности продаж модели семейства Largus занимают уверенное третье место среди всех моделей Lada и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке РФ.

У автомобиля также будет новый салон с улучшенной эргономикой. Пока технические характеристики нового Largus не раскрываются. Старт продаж модели запланирован на первое полугодие 2021 года.