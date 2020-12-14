«Гигантская воздушная река» вызовет снегопады и метели в Новосибирске

Погода в Новосибирской области в ближайшие дни будет снежной и ветреной под влиянием волновых возмущений, сильных морозов не ожидается, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Ситуация мало изменится … Над нами гигантская воздушная река, которая перемещается из районов Атлантики. Волновые возмущения, атмосферные фронты вызывают снегопады, метели, порывистые ветры», – сказал синоптик.

Во вторник ожидается достаточно тепло: ночью будет 9-14, в отдельных районов до 22 градусов ниже нуля. В дневные часы – минус 8-13 градусов.

В среду и четверг немного прояснится, ночами станет прохладнее. В ночные часы ожидается температура на уровне 12-19, местами до 23-25 градусов мороза. Днем в среду будет 10-15 градусов ниже нуля, в четверг еще теплее – 5-10 градусов со знаком «минус».