Ртутный цех «Усольехимпрома» снесут в 2021 году

Цех ртутного электролиза в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области демонтируют в 2021 году и ликвидируют накопленный экологический вред, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Предприятие «Усольехимпром» обанкротилось в 2010 году, оставив 610 гектаров земли с десятками цистерн ядовитых веществ и цех ртутного электролиза. В 2020 году губернатор области Игорь Кобзев сообщил о катастрофической ситуации президенту РФ. Путин поручил приступить к ликвидации, за которую взялась компания, принадлежащая Росатому.

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В 2021 году в Усолье-Сибирском запланировано ликвидировать 10 скважин, завершить демонтаж цеха ртутного электролиза, полностью локализовать нефтяную линзу с устройством очистных сооружений.

В 2020 году специалистам удалось обезопасить 17 аварийных емкостей, содержащих токсичные вещества, завершить ликвидацию двух скважин рассолопромысла и подземной нефтяной линзы. Также они завершили ликвидацию наземной части цеха ртутного электролиза — основного источника загрязнения территории.