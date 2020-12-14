Красноярские ведущие разделись из‑за запрета на корпоративы

Красноярские ведущие праздников разделись и выложили фотографии в соцсетях из-за того, что власти запретили в регионе проводить новогодние корпоративы.

В красноярском крае с 24 ноября запрещено проводить в кафе и ресторанах не только свадьбы и юбилеи, но и любые праздники, в том числе корпоративы. Ведущие, хореографы и другие организаторы вечеринок заявили, что такой запрет лишает их дохода, по сути раздевает.

«А, может, просто никто не знал, что ведение мероприятий — для нас не халтура и не подработка, а основной источник дохода? Или то, что желание встречаться и праздновать — это важная потребность человека, существа разумного и жаждущего эмоций? Вопросов по-прежнему больше, чем ответов», — написала ведущая Евгения Фатеева.

Ведущие сделали обнаженную фотосессию «Нас раздевают, а мы позируем» в черно-белом цвете, где они прикрываются сценарием, кастрюлей, варежкой Деда Мороза и другими профессиональными атрибутами.