Омскую школьницу покусала лиса

Лиса укусила школьницу за лицо в Омской области, животное убили, об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, в воскресенье в Любинскую районную больницу поступила 14-летняя жительница поселка Красный Яр с укушенной раной лица.

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«Девочка выгуливала собаку на улице Восточной, когда к ней подбежала лиса, которая стала кидаться на домашнее животное. Школьница наклонилась, чтобы взять собаку на руки, и в этот момент лиса укусила ее за щеку, после чего убежала», – говорится в сообщении.

Девочка находится в больнице под наблюдением. Охотинспекторы отстрелили дикое животное и отправили в вирусологическую лабораторию на исследование.