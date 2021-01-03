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Врачей и учителей Приангарья вакцинируют против COVID до апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцинация медиков и педагогов в Иркутской области начнется в первом квартале 2021 года. Решение о том, ставить прививку или нет, каждый примет для себя сам, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Президент России Владимир Путин в декабре объявил о начале масштабной вакцинации против коронавируса в стране. Он подчеркнул, что вакцинацию необходимо начать «с первых двух групп риска — это врачи и учителя».

Первая партия вакцины «Спутник V» для медиков поступила в регион в декабре. Прививали некоторых врачей в Иркутске, Ангарске, в Тайшестком, Бодайбинском и Усть-Илимском районах. А в первом квартале нового года начнется массовая вакцинация медиков и учителей.

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Кобзев поручил министерству здравоохранения обеспечить контроль по четырем направлениям. Необходимо обеспечить доставку вакцины в регион, обеспечить ее хранение, распределить вакцины по больницам и поликлиниками проконтролировать процесс вакцинации. 

Губернатор напомнил, что вакцинация проходить добровольно, но профильные ведомства должны рассказать населению важности иммунопрофилактики.


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