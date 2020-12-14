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Дени Вильнев обвинил Warner Bros. в «убийстве» Дюны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Режиссер Дени Вильнев считает, что решение компании Warner Bros. выпускать крупные премьеры сразу в кинотеатрах и на платформе HBO Max нацелено искоючительно на личную финансовую выгоду.

Фильм «Дюна» Вильнева входит в тот самый список крупных кинопремьер, которые Warner Bros. планирует выложить на HBO Max.

По мнению режиссера, компания ради своего экономического выживания во время пандемии коронавируса готова пожертвовать успехом и прокатом 17 выбранных фильмов. Это говорит также о том, что Warner Bros. не заботит ни кино, ни зрительская аудитория, сообщает Variety.

«Решение Warner Bros. означает, что у фильма не будет шанса показать такие финансовые результаты, чтобы стать жизнеспособным, и пиратство в конечном итоге восторжествует. Warner Bros., возможно, только что убила франшизу "Дюна"», — цитирует издание режиссера.

Ранее решение киностудии раскритиковали и другие представители киноиндустрии. Например, режиссер Кристофер Нолан обиделся, что компания не согласовала это решение с режиссерами.

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