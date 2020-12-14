Сибирячке пришлось через суд доказывать, что она жива

Больница по ошибке признала жительницу Новосибирска умершей, женщине пришлось доказывать через суд, что она жива, сообщила в понедельник прокуратура Новосибирской области.

По информации ведомства, в больнице №25 женщине выписали свидетельство о смерти, перепутав ее с полной тезкой, которая умерла в июле 2020 года.

«Ошибка врача городской больницы №25 при внесении недостоверных сведений в свидетельство о смерти гражданина повлекла внесение органами ЗАГС записи акта гражданского состояния о смерти заявительницы», – говорится в сообщении.

Прокуратура обратилась в суд, чтобы исключить запись о женщине как об умершей. Суд удовлетворил требования, сибирячка снова может «реализовывать права, гарантированные Конституцией РФ».