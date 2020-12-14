Россия запустила тяжелую ракету «Ангара-А5»

Космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5с" габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — говорится в сообщении.

Ракета стартовала в 08.50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.

«Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — добавили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что «Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России.

«Стартовавшая в 08.50 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения "Ангара-А5" в расчетное время — 08.53 мск — принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С.Титова Космических войск ВКС», — отметили в Минобороны.

«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара-1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой «Ангары» состоялся 23 декабря 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 тонны.