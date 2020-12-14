Травников пригрозил уволить чиновников после ночных корпоративов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил чиновникам, участвующим в новогодних ночных корпоративах, увольнением, сообщает правительство региона.

Травников сказал, что многие кафе и рестораны планирует организовывать предновогодние и новогодние ночные подпольные вечеринки. Но согласно постановлению губернатору, в Новосибирской области оказание услуг общественного питания в период с 00.00 до 08.00 запрещен.

«Заранее предупреждаю: если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на подобной незаконной вечеринке, последствия будут негативные, вплоть до увольнения», — сказал Травников.