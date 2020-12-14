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Пропавшего в Томске мальчика нашли мертвым

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пропавший в Томске подросток найден мертвым, признаков насильственной смерти на его теле нет, сообщило СУ СКР по Томской области.

30 ноября 17-летний томич ушел из дома, больше его не видели. СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело об убийстве.

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Тело мальчика нашли 11 декабря в окрестностях поселка Тимирязевского, расположенного в Кировском районе Томска. 

«При внешнем осмотре на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено», – сказано в сообщении. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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