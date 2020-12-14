Квят высказался о будущем в «Формуле‑1»

Российский гонщик Даниил Квят, чей контракт с «Альфа Таури» истекает в этом году, сообщил, что постарается вернуться в «Формулу-1» в 2022-м.

В воскресенье в Абу-Даби состоялся последний этап сезона-2020, Квят финишировал в гонке 11-м. Россиянин с 32 очками закончил чемпионат на 14-м месте. По данным СМИ, Квята в «Альфа Таури» в следующем году может заменить японец Юки Цунода, но команда не делала официальных заявлений о будущем россиянина.

«Я постараюсь вернуться, потому что я чувствую, что я в нужной обстановке, с нужными людьми вокруг меня, в подходящей машине, которая мне нравится. Я могу быть крайне конкурентоспособным и все еще чувствую, что могу дать многое», — цитирует Квята Autosport.

Он отметил, что постарается вернуться в «Формулу-1» в 2022 году, а в следующем году хотел бы отдохнуть.

В личном зачете россиянин набрал 32 очка и завершил чемпионат на 14-м месте, его напарник француз Пьер Гасли занял 10-е место.

Квят дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе «Торо Россо» («Альфа Таури». Сезон 2015 года провел в главной команде концерна — «Ред Булл», из которой был переведен обратно. Лучший результат гонщика в «Формуле-1» — седьмое место в сезоне-2015.