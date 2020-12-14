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Фигура спортсменки из Тувы покорила жюри турнира Шварценеггера

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Тувы Татьяна Сонгуваа завоевала бронзу на турнире по бодибилдингу Арнольда Шварценеггера, сообщает федерация бодибилдинга России.

Спортсменка из Тувы Татьяна Сонгуваа заняла почетное третье место в дисциплине фит-модель на международном турнире по бодибилдингу Арнольда Шварценеггера в Испании. Всего представители России завоевали 14 медалей на этом турнире.

В дисциплине фит-модель судьи оценивают общий вид участницы —  пропорции, симметрию, баланс тела и тонус кожи. Арнольд Шварценеггер организовал собственный конкурс в 1988 году бодибилдинга Arnold Classic. 

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