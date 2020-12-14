Фигура спортсменки из Тувы покорила жюри турнира Шварценеггера

Жительница Тувы Татьяна Сонгуваа завоевала бронзу на турнире по бодибилдингу Арнольда Шварценеггера, сообщает федерация бодибилдинга России.

Спортсменка из Тувы Татьяна Сонгуваа заняла почетное третье место в дисциплине фит-модель на международном турнире по бодибилдингу Арнольда Шварценеггера в Испании. Всего представители России завоевали 14 медалей на этом турнире.

В дисциплине фит-модель судьи оценивают общий вид участницы — пропорции, симметрию, баланс тела и тонус кожи. Арнольд Шварценеггер организовал собственный конкурс в 1988 году бодибилдинга Arnold Classic.