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Появилась идея о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Профильные ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе раскритиковал рост цен на базовые продукты и потребовал срочно принять меры.

«Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца», — пишут «Известия» со ссылкой на источнике на рынке, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен.

Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и о 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за 1 килограмм сахара соответственно. По словам собеседников издания, новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.

Многие производители поддерживают новый формат работы, заявил газете исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. В Союзе сахаропроизводителей на запрос издания не ответили. В Ассоциации компаний розничной торговли воздержались от комментариев.

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Экономика #Деньги #Продукты
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