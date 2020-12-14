Суда на воздушной подушке для туристов появятся на Байкале

Суда на воздушной подушке появятся на Байкале в 2021 году. С их помощью можно будет перевозить туристов по озеру, как летом, так и зимой, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Развитие туристического судоходства будет. Более того, у нас в июле ожидается поставка современных комфортабельных судов на воздушной подушке, которые смогут и зимой и летом осуществлять круизные перевозки. В этой части развитие есть и будет», — сообщил Цыденов в ходе прямого эфира в социальных сетях.

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В бассейн Байкала ежегодно выходят более десяти тысяч лодок и судов, в том числе круизных. Также на озере работает исследовательское судно Лимнологического института СО РАН. Сезон судоходства на Байкале длится в основном в летний период. Суда на воздушных подушках или аэролодки используют в том числе госинспекторы и сотрудники рыбохраны.

В июне на озере появился танкер-бункеровщик, предназначенный для утилизации мусора, а также переработки нефтесодержащих и сточных вод. Он собирает на Байкале загрязненную воду, а сбрасывает уже чистую.