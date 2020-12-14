Киоск с фейерверками сгорел ночью в Новосибирске

Павильон с фейерверками загорелся ночью в Ленинском районе Новосибирска. Очевидцы сняли видео «салютов» и выложили в социальные сети.

«На улице Большая, напротив микрорайона "Дивногорский", загорелся киоск с фейерверками. Очевидцы наблюдали салюты пока не приехали пожарные», — сообщила подписчица группы «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По данным областного ГУ МЧС, возгорание произошло в 02.14 по местному времени (22.14 мск). На ликвидацию у пожарных ушло 10 минут, но павильон с фейерверками выгорел полностью.

«Пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна, она устанавливается», — сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы областного ГУ МЧС.

В воскресенье, 6 декабря, аналогичный случай произошел в Ростове-на Дону. Но там горел магазин пиротехники. Огонь уничтожил 4 тысяч квадратных метров торговой площади вместе с товаром.