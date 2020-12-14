Видео пробежек МС-21 с российским двигателем появилось в Сети

Видео с пробежкой первого самолета МС-21-310 с российскими двигателем ПД-14 появилось в социальных сетях. Автор видео предположил, что до первого полета лайнера осталось несколько дней.

На самолетах МС-21-300 были установлены американские двигатели PW1400. Лайнеры этого образца уже проходят испытания на получение лицензии. В 2019 году разработчики решили выпускать самолеты с российскими двигателями ПД-14. В ноябре глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что МС-21-310 совершит до конца года.

В воскресенье в группе МС-21 «Магистральный Самолет XXI века» во «ВКонтакте» появилось видео пробежек первого образца самолета с двигателями ПД-14. Комментаторы утверждают, что первый полет пройдет уже на следующей неделе.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет. Начало серийного производства российского лайнера было запланировано на 2021 год.

Но из-за пандемии испытательные полеты были приостановлены на несколько месяцев и, вероятно, сроки получения сертификата и начала производства сдвинутся. Одним из основных эксплуатантов лайнера станет авиакомпания «Аэрофлот».