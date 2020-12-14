Собаки погибли в сгоревшем в Новосибирске приюте

Здание приюта для животных загорелось в Октябрьском районе Новосибирска в воскресенье, сообщило ГУ МЧС по Новосибирской области, погибли шесть собак.

Приют «Верность» находился на улице Якушева в Октябрьском районе. По информации ведомства, площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Волонтеры в соцсетях сообщили, что горели вольеры и кухня, в итоге погибли шесть собак, которые находились рядом с кухней. Более сотни животных удалось спасти.

Из людей никто не пострадал. Сейчас для приюта собирают помощь: сгорели запасы собачьего корма.