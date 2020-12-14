Новосибирский подросток впал в кому после конфликта с продавцом красок

Следователи проводят проверку по факту конфликта продавца магазина «Краски» и подростка, после которого мальчик впал в кому, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

В субботу днем возле магазина «Краски» на улице Каменская катались на скейтбордах два несовершеннолетних подростка. Из магазина вышел продавец и начал прогонять детей. Он схватил одного ребенка за одежду и якобы столкнул его с лестницы.

Во время падения ребенок получил травму и кровоизлияние в мозг, потерял сознание и впал в кому. В тяжелом состоянии он сейчас находится в реанимации. Следователи проводят доследственную проверку.