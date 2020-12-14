Изменились правила выдачи больничных листов

Правила оформления листков нетрудоспособности изменились с 14 декабря, соответствующий приказ Министерства здравоохранения вступил в силу. В частности, граждане смогут удаленно оформлять электронные больничные.

Согласно изменениям, теперь при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, допускается оформление электронного больничного удаленно. Для оформления электронного листка нетрудоспособности потребуется паспорт и СНИЛС.

Оформить больничный теперь можно не только в поликлинике, сделать это может приехавший по вызову фельдшер, врач скорой помощи, а также доктор, консультирующий удаленно с помощью видеосвязи.

Электронный больничный разрешено продлевать бумажной версией, а также наоборот. Если работодателей несколько, работнику все равно выдадут один электронный листок, так как в дальнейшем достаточно каждому из них сообщить номер документа.

На неограниченное количество детей теперь можно оформлять один больничный лист, по уходу за которыми находился дома родитель. Отдельной строкой на каждого ребенка в нем будет указан код причины нетрудоспособности.

При закрытии детского сада на карантин родители детей до семи лет смогут получить больничный на весь период. Кроме этого, если работник на карантине из-за коронавируса, лист временной нетрудоспособности теперь будут выдавать сразу на весь период ограничений.