Wink собрал все лучшие фильмы про ограбления

Онлайн-кинотеатр Wink собрал огромную и разножанровую коллекцию фильмов про ограбления. В нее вошли 60 картин, получивших признание зрителей и кинокритиков, а также эксклюзивные фильмы в переводе Гоблина.

Wink от Ростелеком — мультимедийная платформа, где можно посмотреть ТВ-каналы, фильмы и сериалы. В коллекции онлайн-кинотеатра тысячи картин от ведущих мировых студий. Сервис работает через браузер на ПК, может быть установлено на телевизоры, приставки, планшеты и смартфоны.

Подборка «Легендарные ограбления» в Winkвключила шесть десятков различных фильмов. Туда попали премьерные фильмы, эксклюзивные картины и даже ленты в переводе Гоблина.

Так, например, среди премьер — комедия 2019 года «Ограбление с ограничениями». Фильм рассказывает о банкире Оливере, который после серьезной вынужден совершить дерзкое преступление. Ему нужно доставить в Швейцарию большую сумму черных денег, а его помощниками и прикрытием в этом авантюрном путешествии становится команда весьма необычных сотрудников — людей с ограниченными возможностями и безграничным чувством юмора.

В числе фильмов в переводе Гоблина — «Город воров» с Беном Аффлеком в главной роли и «Джони Д» — байопик самого культового гангстера Америки с Джони Деппом и Кристианом Бэйлом.

Также здесь представлена эксклюзивная картина — «Подруги поневоле». Фильм можно посмотреть только в Wink. «Подруги поневоле» — история матери-одиночки Мэл, которая едва сводит концы с концами, работая фасовщицей на фабрике. Жизненная ситуация толкает ее на ограбление ювелирного магазина. Во время преступления Мэл берет в заложницы невротичку Фрэнни. Героинь ждет крутая погоня и множество опасных приключений.

Еще в подборке «Легендарные ограбления» можно найти такие фильмы как «Дурная слава», «Не входи», «На гребне волны», «Бони и Клайд», «Цепной пес», «Инкассатор», «8 подруг Оушена», «Бешеные псы» и другие.

Как посмотреть?

Фильмы можно посмотреть разными способами. Доступ к одним картинам можно получить через подписку, другие доступны для аренды или скачивания навсегда.

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Для просмотра или покупки фильмов нужно зарегистрироваться в видеосервисе. Регистрация бесплатная, привязки банковской карты не требуется. В дальнейшем приложение можно запустить приложение под одним аккаунтом на пяти разных устройствах.