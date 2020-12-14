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Строитель оступился и погиб в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рабочий на строительной площадке в Новосибирске упал в лифтовую шахту и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

«По данным следствия, предварительно установлено, что 10 декабря 2020 года 46-летний рабочий, находясь на строящемся объекте по улице Тюленина, выполнял работу в качестве каменщика, а именно возводил стену с внешней стороны шахты лифта, в ходе работы подошел к ней, отодвинул ограждение и оступившись упал в шахту лифта с высоты около 4-х метров», — говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Следствием возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего по признакам — части второй статьи 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть»).

Следствие сейчас устанавливает все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба

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