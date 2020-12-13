Песков опроверг слухи о «Путине в бункере»

Президент России Владимир Путин проживает в своей резиденции в Ново-Огареве и он прячется в бункере от коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Он там и живет, он там часто и работает, оттуда приезжает в Кремль, оттуда — не так часто, как хотелось бы ему, — но все-таки летает в командировки, технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», — сказал Песков .

Песков уточнил, что Путин проходит тестирование на COVID-19 в количестве, необходимом для обеспечения его безопасности. «Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства», — отметил пресс-секретарь главы государства в фильме «Опасный Вирус. Первый год», вышедшем на телеканале «Россия-1».

По его словам, график медицинских мероприятий президента составляет команда опытных специалистов и в распоряжении российского лидера всегда имеются врачи и эпидемиологи.