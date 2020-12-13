Названа дата появления в России нулевого пациента с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нулевого пациента, с которого в России началось распространение коронавирусной инфекции, удалось выявить 1 марта.

«Да, конечно, мы знаем [нулевого пациента], он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», — рассказала она в интервью для фильма «!Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия-1».

Попова добавила, что первыми выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией, но не давшими ее распространения, были три завезенных из Китая. «Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения», — отметила она.

По словам Поповой, когда «китайские коллеги» определились со свойствами коронавируса, стало понятно, что «нужно разворачивать все мероприятия».

«В 20-х числах января докладывали с Татьяной Алексеевной Голиковой, с министром здравоохранения президенту Российской Федерации, <...> стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом», — заключила она.