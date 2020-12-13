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Disney вновь перенесла премьеры фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Черная пантера»

Студия Disney вновь объявила о переносе премьер ряда фильмов, включая четвертого «Тора» и вторую «Черную пантеру».

Так, фильм «King’s Man: Начало» выйдет на экраны 12 марта вместо 12 февраля 2021-го. Это третий фильм франшизы, который станет приквелом и покажет события, произошедшие задолго до «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» — во времена Первой мировой войны. В картине появятся исторические личности тех лет, среди которых Григорий Распутин, Мата Хари, Гаврило Принцип.

Фильм «Главный герой» сдвигается на полгода, он выйдет 21 мая 2021 года вместо 10 декабря 2020. Он расскажет об участнике компьютерной игры, осознавшем свою незначительность и стремящимся стать главным героем программы.

«Смерть на Ниле» — детективную драму по роману Агаты Кристи, зрители увидят 12 сентября 2021 года, а не 16 декабря 2020, как планировалось.

Новый мультфильм Disney «Encanto», сообщает Telegram-канал Marvel/DC, покажут 24 ноября 2021, а новый проект студии Pixar «Turning Red» выйдет 11 марта 2022 года. Спин-офф «Истории игрушек» под названием «Лайтер» стартует 11 июня 2022 года.

Четвертый фильм про Бога грома и молний киновселенной Marvel «Тор: Любовь и гром» c 11 февраля 2022 года передвигается на 6 мая. Соответственно, с этой даты смещается вторая «Черная пантера», теперь релиз этого фильма запланирован на 8 июля. Подготовка к съемкам еще идет. После смерти Чедвика Боузмана выдвигалось несколько разных версий возможной замены. Вероятно, образ Черной пантеры теперь примерит Шури – сестра короля Т'Чаллы.

Вторая картина из линейки «Капитан Марвел», соответственно, сдвигается на 11 ноября 2022 года.

Также уточняется, что фильм Пэтти Дженкинс «Звездные войны: Rogue Squadron» выйдет 22 декабря 2023 года.


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