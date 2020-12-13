Землетрясение произошло в Чечне

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории Чечни, сообщаеит Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился, в 14 километрах южнее Грозного, очаг — на глубине 10 километров, уточнили ТАСС в сейсмологическом центре.

В соцсетях пишут, что толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 километров. Были запрошены данные из районов республики.