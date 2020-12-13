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Бизнес пообещал сдержать рост цен на продукты

Источник:
"Россия 1"
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Фото: © Sibnet.ru

Бизнес демонстрирует социальную настроенность, готов реагировать на предложения органов власти по стабилизации цен на продукты, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

«В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. <...> Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем», — сказал глава Минсельхоза. в эфире программы «Вести недели».

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу поручил Министерству сельского хозяйства также было поручено представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

Сейчас Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, Союз сахаропроизводителей России и Ассоциация компаний розничной торговли планируют заключить соглашение о недопущении необоснованных наценок на сахар и о его продаже по минимальной цене. Кроме того, ведомство разрабатывает дополнительные меры поддержки отрасли.

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Топ комментариев

лачинов

Богат нынешний год на потери. Столько хороших людей ушло ...

aotechestvo

А цены на бензин электроэнергию и хкх проверить не нужно? Может с налогами, что то не то?? Барыги решили...

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

ifhbrjd

Разучились работать. А ледоруб на что?

Удав Каа

Турция: мы готовы воевать за Карабах, не считаясь с потерями, до последнего Азербайджанса.