Бизнес пообещал сдержать рост цен на продукты

Бизнес демонстрирует социальную настроенность, готов реагировать на предложения органов власти по стабилизации цен на продукты, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

«В соответствии с поручением президента и председателя правительства мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы стабилизировать цены на продукты питания. <...> Бизнес на сегодняшний день показывает свою социальную настроенность и готов реагировать на те предложения, которые мы высказываем», — сказал глава Минсельхоза. в эфире программы «Вести недели».

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу поручил Министерству сельского хозяйства также было поручено представить в правительство доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

Сейчас Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, Союз сахаропроизводителей России и Ассоциация компаний розничной торговли планируют заключить соглашение о недопущении необоснованных наценок на сахар и о его продаже по минимальной цене. Кроме того, ведомство разрабатывает дополнительные меры поддержки отрасли.