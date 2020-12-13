ВМФ России получит за год четыре десятка кораблей и судов

Российский Военно-морской флот (ВМФ) получит в 2020 году около 40 кораблей, подлодок, катеров и судов обеспечения, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

«В истекающем году для нас построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения», — сказал адмирал в «Красная звезда».

По его словам, в декабре в состав флота должны войти большой десантный корабль «Петр Моргунов», корвет «Алдар Цыденжапов», корабль противоминной обороны «Яков Баляев», а также корвет «Гремящий».

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Он уточнил, что российская промышленность продолжает строить для ВМФ стратегические подлодки проекта «Борей-А» и многоцелевые атомные «Ясени-М», а также фрегаты, корветы и малые ракетные корабли.

«Будет продолжено серийное строительство для Тихоокеанского флота дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3», — добавил Евменов.



