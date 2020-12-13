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Пьяная девушка выпала с 9 этажа в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Пьяная 22-летняя девушка в Новосибирске выпала с девятого этажа, ее нашли мертвой утром в воскресенье, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, тело девушки нашли в воскресенье около 8 часов утра по местному времени (4 часов мск) возле дома на Бронной улице.

«По предварительным данным, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома», – сказано в сообщении следствия. По факту произошедшего идет доследственная проверка.

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