Пьяная девушка выпала с 9 этажа в Новосибирске

Пьяная 22-летняя девушка в Новосибирске выпала с девятого этажа, ее нашли мертвой утром в воскресенье, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, тело девушки нашли в воскресенье около 8 часов утра по местному времени (4 часов мск) возле дома на Бронной улице.

«По предварительным данным, девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выпала с балкона съемной квартиры, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома», – сказано в сообщении следствия. По факту произошедшего идет доследственная проверка.