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Умер спикер Госсобрания Республики Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Государственное Собрание Республики Алтай

Председатель Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин умер в возрасте 66 лет, сообщил глава республики Алтай Олег Хорохорин.

«Ушел из жизни спикер Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин. Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины. Ещё в пятницу, после сессии, разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики», — написал Хорохордин в Instagram.

По словам источника в республиканских законодательных органах власти, причиной смети мог стать отрыв тромба. Ранее Тюлентин перенес коронавирусную инфекцию.

Тюлентину 14 декабря должно было исполниться 67 лет. Государственное собрание он возглавлял с 29 сентября 2016 года.

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