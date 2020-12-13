Умер спикер Госсобрания Республики Алтай

Председатель Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Тюлентин умер в возрасте 66 лет, сообщил глава республики Алтай Олег Хорохорин.

«Ушел из жизни спикер Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Владимир Николаевич Тюлентин. Скромный, добрый и открытый человек, настоящий патриот своей малой Родины. Ещё в пятницу, после сессии, разговаривали, делились планами, вместе обсуждали вопросы развития республики», — написал Хорохордин в Instagram.

По словам источника в республиканских законодательных органах власти, причиной смети мог стать отрыв тромба. Ранее Тюлентин перенес коронавирусную инфекцию.

Тюлентину 14 декабря должно было исполниться 67 лет. Государственное собрание он возглавлял с 29 сентября 2016 года.