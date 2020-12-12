Названы простые способы улучшить сон

Люди часто чувствуют, что организм не восстановился после сна. Обычно это связано с нарушениями простых правил, которые улучшают сон, выяснили американские ученые.

Так, одной из самых распространенных ошибок является поздний ужин. Считается, что полноценную порцию еды нужно съесть за три часа до сна. Перед сном допустимо употребить только стакан кефира или помидор с куском сыра.

Плохой сон нередко связан с нарушением температурного режима. Оптимальная температура для сна лежит в диапазоне от 12 до 23 градусов. В более холодной комнате человек замерзнет, а в более теплой — будет спать неспокойно.

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На сон также плохо влияют перегрузки на работе и ненормированный график. Еще один негативный фактор — лишний свет. Даже мерцание лампочек на вашем компьютере негативно сказывается на засыпании и качестве сна, отмечают специалисты.

Чтобы хорошо высыпаться ночью, лучше исключить дневной сон. Он сбивает циркадные ритмы, в результате появляется бессонница. Наконец, нельзя перед сном принимать слишком горячий душ — он отложит момент засыпания примерно на два часа, лучше выбрать прохладный вариант.