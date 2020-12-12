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Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Евросоюз намерен уже в ближайшее время резко сократить импорт нефти и газа, такая договоренность была достигнута лидерами стран ЕС на саммите, прошедшем в формате видеоконференции.

Европейцы договорились ужесточить план по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу, свидетельствуют опубликованное по итогам саммита коммюнике. К 2030 году выбросы парниковых газов должны упасть на 55%.

Ограничения коснутся энергетического сектора ЕС, на который приходится 75% выбросов. В результате потребление нефти к 2030 году сократится на треть, а газа — на четверть. В целом Евросоюз планирует снизить расходы на импорт углеводородов на 100 миллиардов евро.

К 2050 году ЕС ставит цель полностью отказаться от ископаемых видов топливо. На замену им должен придти водород, а также экологически чистая возобновляемая энергия — в первую очередь, ветровая, а также солнечная.

Для России новая политика ЕС угрожает серьезным экономическим спадом, так как сейчас значительную часть нефти и газа европейцы покупают у Москвы. Так, по итогам 2019 года 60% экспортных доходов России обеспечили сырая нефть, нефтепродукты и природный газ.

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