AMD представит мобильные процессоры Ryzen 5000

Компания AMD 12 декабря официально представит мобильные процессоры Ryzen 5000 в рамках выставки CES 2021.

Особенность линейки заключается во включении в нее устройств на двух разных архитектурах: Zen2 (Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U) и Zen3 (Ryzen 5 5600U и Ryzen 7 5800U). Они предназначены для ноутбуков.

Также ожидается анонс мощных процессоров с TDP 35-45 Вт Ryzen 5000H и мобильных GPU Radeon RX 6700. Некоторые инсайдеры утверждают, что эти новинки будут использоваться в новом 16-дюймовом MacBook Pro.

Ранее компания представила процессоры линейки Ryzen 5000 на базе 7-нм архитектуры Zen 3. Модельный ряд процессоров Ryzen 5000 включает в себя четыре модели: 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X.

В частности, старшим из представленных чипов AMD является Ryzen 9 5950X. Он имеет 16 физических ядер и 32 потока. Процессор имеет базовую частоту 3,4 ГГц и максимальную тактовую частоту до 4,9 ГГц, его стоимость составляет 799 долларов.