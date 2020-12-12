НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

AMD представит мобильные процессоры Ryzen 5000

Источник:
Sibnet.ru
168 0
Фото: htomari / Attribution-ShareAlike License

Компания AMD 12 декабря официально представит мобильные процессоры Ryzen 5000 в рамках выставки CES 2021.

Особенность линейки заключается во включении в нее устройств на двух разных архитектурах: Zen2 (Ryzen 5 5500U и Ryzen 7 5700U) и Zen3 (Ryzen 5 5600U и Ryzen 7 5800U). Они предназначены для ноутбуков.

Также ожидается анонс мощных процессоров с TDP 35-45 Вт Ryzen 5000H и мобильных GPU Radeon RX 6700. Некоторые инсайдеры утверждают, что эти новинки будут использоваться в новом 16-дюймовом MacBook Pro.

Ранее компания представила процессоры линейки Ryzen 5000 на базе 7-нм архитектуры Zen 3. Модельный ряд процессоров Ryzen 5000 включает в себя четыре модели: 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X.

В частности, старшим из представленных чипов AMD является Ryzen 9 5950X. Он имеет 16 физических ядер и 32 потока. Процессор имеет базовую частоту 3,4 ГГц и максимальную тактовую частоту до 4,9 ГГц, его стоимость составляет 799 долларов.

Еще по теме
Samsung выпустит смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью
Новосибирцы оживят военные экспонаты через игры для VR-очков
Xiaomi вместо версии MIUI 13 предложит MIUI 12.5
Xiaomi представила умные часы Mi Watch Lite
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина взяла оторопь после российского телевидения
•
Азербайджан атаковал позиции армян в Нагорном Карабахе
•
Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа
•
Генпрокуратура проверит цены на продукты
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Массовая драка алтайских подростков попала на видео
Сибирь 12.12.2020 20:54
Республика Алтай объявила 31 декабря выходным днем
Сибирь 12.12.2020 16:46
Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе в Томской области
Сибирь 12.12.2020 15:46
Красноярский итальянец получил российский паспорт
Сибирь 12.12.2020 14:57
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
4225
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
3068
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2896
Ученые заявили о приближении Третьей мировой войны
2774
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина взяла оторопь после российского телевидения
•
Азербайджан атаковал позиции армян в Нагорном Карабахе
•
Евросоюз резко сократит закупки нефти и газа
•
Генпрокуратура проверит цены на продукты
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии
47
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
46
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
43
Путин удивился росту цен на продукты питания
38
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
36