НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Найден простой способ уничтожить коронавирус за полминуты

Источник:
Sibnet.ru
188 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Обычный ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожает коронавирус за полминуты, выяснили американские ученые.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2», — отмечается в исследовании, опубликованном в журнале British Dental Journal.

Также выяснилось, что так называемые антибактериальные зубные пасты с цинком и оловом нейтрализуют коронавирус за две минуты. Однако они эффективны только на нулевой стадии заражения — когда SARS-CoV-2 только попал в организм.

Цетилперидиния хлорид — четвертичное аммониевое соединение, которое считается универсальным антисептиком. В частности, его содержит популярный российский препарат «Граммидин».

Еще по теме
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
Врачи объяснили, почему нельзя надевать маску на улице в мороз
Песков подтвердил попытки других стран дискредитировать «Спутник V»
Доступный витамин снизил смертность от COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина взяла оторопь после российского телевидения
•
Генпрокуратура проверит цены на продукты
•
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
•
Умер легендарный актер Валентин Гафт
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Массовая драка алтайских подростков попала на видео
Сибирь 12.12.2020 20:54
Республика Алтай объявила 31 декабря выходным днем
Сибирь 12.12.2020 16:46
Легковой автомобиль врезался в грузовик на трассе в Томской области
Сибирь 12.12.2020 15:46
Красноярский итальянец получил российский паспорт
Сибирь 12.12.2020 14:57
Самое популярное
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
4202
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
3033
Началось строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой
2867
Ученые заявили о приближении Третьей мировой войны
2739
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путина взяла оторопь после российского телевидения
•
Генпрокуратура проверит цены на продукты
•
Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ
•
Умер легендарный актер Валентин Гафт
Как это работает
•
Как проверить сигнал Wi-Fi в Windows 10
•
Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии
47
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
45
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
43
Путин удивился росту цен на продукты питания
38
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
36