Найден простой способ уничтожить коронавирус за полминуты

Обычный ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния уничтожает коронавирус за полминуты, выяснили американские ученые.

«Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2», — отмечается в исследовании, опубликованном в журнале British Dental Journal.

Также выяснилось, что так называемые антибактериальные зубные пасты с цинком и оловом нейтрализуют коронавирус за две минуты. Однако они эффективны только на нулевой стадии заражения — когда SARS-CoV-2 только попал в организм.

Цетилперидиния хлорид — четвертичное аммониевое соединение, которое считается универсальным антисептиком. В частности, его содержит популярный российский препарат «Граммидин».