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Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Испытания австралийской вакцины против коронавируса остановлены после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников. Об этом сообщается в совместном заявлении разработчиков.

Отмечается, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, так как иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию.

После выявления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у частников первой фазы испытаний комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией.

Добровольцы, испытывающие австралийскую вакцину от коронавируса, получили ложноположительные тесты на ВИЧ потому, что препарат содержал участок, совпадающий с геномом ВИЧ.

Разработчики при этом подчеркивают, что препарат не может вызывать ВИЧ-инфекцию, стандартные контрольные тесты подтвердили отсутствие у участников испытания вируса иммунодефицита человека.

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Топ комментариев

лачинов

Богат нынешний год на потери. Столько хороших людей ушло ...

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире

great_america

Смешно когда группа олигархов говорит о честной конкуренции.

лачинов

Надо же. Наконец то заметили и оценили.