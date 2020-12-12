Вакцина от коронавируса вызвала положительный тест на ВИЧ

Испытания австралийской вакцины против коронавируса остановлены после появления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у нескольких участников. Об этом сообщается в совместном заявлении разработчиков.

Отмечается, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, так как иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию.

После выявления ложноположительных тестов на ВИЧ-инфекцию у частников первой фазы испытаний комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией.

Добровольцы, испытывающие австралийскую вакцину от коронавируса, получили ложноположительные тесты на ВИЧ потому, что препарат содержал участок, совпадающий с геномом ВИЧ.

Разработчики при этом подчеркивают, что препарат не может вызывать ВИЧ-инфекцию, стандартные контрольные тесты подтвердили отсутствие у участников испытания вируса иммунодефицита человека.