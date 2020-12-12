Генпрокуратура проверит цены на продукты

Генпрокуратура приступила к проверке роста цен на базовые продукты питания, сообщается на сайте ведомства.

«При выявлении нарушений будет обеспечено решительное и принципиальное реагирование на случаи необоснованного роста цен на продовольственную продукцию и жесткое пресечение картельных сговоров», — говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, в России необоснованно подорожал сахар (на 75,1%), подсолнечное масло (на 23,8%), мука (+12,9%), хлеб (+6,3%). При этом критерии необоснованности ведомство не приводит.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на резкое подорожание сахара, муки, масла и хлеба 9 декабря 2020 года. После этого премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства поручил профильным министерствам отреагировать на ситуацию с ценами.

Позднее стало известно, что чиновники порекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня цен. Так, сахар должен стоить не больше 45 рублей за килограмм, подсолнечное масло — не больше 110 рублей за литр.