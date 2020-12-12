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Путина взяла оторопь после российского телевидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин признался, что при просмотре телевизора иногда «оторопь берет». Он отметил, что в вопросе контроля за телевизионным контентом необходимо действовать аккуратно, однако из ряда вон выходящие вещи важно ограничивать.

Во время встречи главы государства с членами Совета по правам человека журналистка Марина Ахмедова подняла тему морально-этических норм в СМИ и соцсетях. Она привела темы нескольких шокирующих ток-шоу на федеральных каналах.

«Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает. Но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен», — сказал президент, его слова опубликованы на сайте Кремля.

Путин отметил, что контент на телевидении зависит от культурного уровня людей, «которые выпускают в эфир такие вещи». Он также отметил, что рассчитывает на то, что постепенно российское телевидение поднимет свой уровень.

«Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь», — подчеркнул президент.

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Топ комментариев

лачинов

Богат нынешний год на потери. Столько хороших людей ушло ...

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире

great_america

Смешно когда группа олигархов говорит о честной конкуренции.

лачинов

Надо же. Наконец то заметили и оценили.