США посчитали «мертвым» российский газопровод

Проект российского газопровода «Северный поток — 2» лишен даже минимального шанса на реализацию, иначе он был бы уже достроен, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Источник заявил, что «Северный поток — 2» — это «трубопровод, который никогда не будет транспортировать российский газ», передает агентство DPA. Американское правительство убеждено, что Nord Stream 2 никогда не завершит этот проект.

Накануне оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка газопровода «Северный поток — 2» в немецких водах. Строительство ведется в исключительной экономической зоне Германии.

Прокладка «Северного потока — 2» была приостановлена в декабре 2019 года, после того как США наложили на проект санкции. После этого «Газпром» решил достраивать газопровод собственными силами.

Из 2460 километров газопровода сейчас уложено более 2300 километров. Планируется, что вместе с «Турецким потоком» новый газопровод покроет весь объем транзита российского газа в европейские страны через Украину.